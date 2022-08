Real Madrid : Ferland Mendy doit-il s'inquiéter ?

Le Real Madrid a lancé sa saison sur les chapeaux de roue. Une Supercoupe d'Europe supplémentaire au compteur, puis trois victoires en autant de journées de championnat. Bien sûr, le contenu n'est pas forcément exceptionnel, mais il y a aussi beaucoup de raisons d'être optimiste pour la suite de la saison : Benzema et Modric sont déjà en jambes, Vinicius continue de mettre le feu devant et Aurélien Tchouaméni donne l'impression de jouer dans cette équipe depuis des années déjà. Face à l'Espanyol dimanche soir, l'ancien Monégasque a encore brillé.

Mais s'il y en a un qui peut éventuellement commencer à s'inquiéter, c'est son compatriote Ferland Mendy. En terres catalanes, Carlo Ancelotti a préféré aligner David Alaba à sa place sur le flanc gauche de la défense, la charnière centrale à Antonio Rüdiger et Éder Militão. Ce que beaucoup d'observateurs et de supporters prédisaient déjà au moment de l'arrivée du défenseur central allemand.

Les comparaisons avec Alaba font mal

Et si la défense madrilène n'a pas forcément été très solide dimanche, l'Espanyol ayant réussi à s'offrir quelques opportunités intéressantes, l'Autrichien a été assez convaincant pour ce retour en tant que latéral gauche, poste qu'il a longtemps occupé en Bavière. « L'Autrichien fait toujours mieux que Ferland Mendy, le titulaire habituel. Sa présence sur le côté a donné bien plus d'options en attaque à Carlo Ancelotti », explique le site spécialisé dans l'actu madrilène Defensa Central dans ses notes du match.

« En tant que latéral gauche, si on compare avec Mendy, c'est un autre niveau. Il combine mieux en attaque avec Vinicius, il a une première passe plus épurée et crée plus de danger devant », explique de son côté AS. Si les qualités défensives du Français ont souvent été louées de l'autre côté des Pyrénées, il faut dire qu'offensivement, il n'a pas forcément progressé de façon claire, et n'affiche pas la même aisance que les références européennes à son poste. Reste à voir quels sont les plans du tacticien italien pour la suite, mais force est de constater que si Alaba réédite ce type de prestation à gauche, Mendy a du souci à se faire...