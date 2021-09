LdC : la réaction à chaud de Benjamin André

Le milieu de terrain du LOSC Benjamin André a exprimé sa frustration à l'issue du match perdu face au RB Salzbourg (2-1) au micro de Canal Plus.

« Je pense que justement il y avait la place pour jouer et on a fait trop d'erreurs. Les faits de jeu ne sont pas en notre faveur. On n'a pas poussé, on aurait du mieux négocier certains coups. (…) On savait que c'était une équipe agressive. On a perdu trop de ballons, il fallait plus de maîtrise. Il nous reste 4 matches, on va les jouer à fond. Il y a de la place. Il faut faire mieux mais on va se qualifier », a-t-il lancé.