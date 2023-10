Turquie : deux joueurs israéliens refusent une minute de silence pour les victimes palestiniennes

Depuis plusieurs jours, les voix s’élèvent dans le monde du football, où différents acteurs du jeu prennent position dans le sanglant conflit israélo-palestinien, ravivé depuis le 7 octobre dernier. En France, Karim Benzema s’est notamment attiré les foudres de plusieurs politiques cette semaine, lui reprochant explicitement une certaine «sélectivité». Cette fois, c’est en Turquie que l’actualité devrait faire couler de l’encre.

Ramzi Safuri et Sagiv Yehezkel, deux joueurs israéliens évoluant pour le club turc d’Antalyaspor, ont en effet communiqué à leur club leur refus de participer à la rencontre de Coupe face au Gazisehir Gaziantep ce week-end. La raison : la minute de silence qui sera observée en mémoire aux victimes palestiniennes.

«Les mauvaises nouvelles qui arrivent du pays rendent presque impossible la pratique du football. Par ailleurs, nous avons appris que le match d’aujourd’hui sera marqué par une minute de silence pour condamner Israël. En tant que joueurs de l’équipe nationale (d’Israël), nous ne participerons pas à cette cérémonie et n’irons pas non plus au stade,» ont déclaré les deux joueurs dans un communiqué commun.