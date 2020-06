Rachat OM : Mourad Boudjellal va prévenir Emmanuel Macron

Mourad Boudjellal a sorti une véritable bombe ce vendredi matin. L'ancien président du Rugby Club Toulonnais a révélé sur RMC dans l'émission Les Grandes Gueules, qu'il était sur le point de faire une offre afin de racheter l'Olympique de Marseille. Selon lui, le club olympien est à vendre et il serait prêt à le reprendre et à en devenir le président.

Son idée est de venir avec des investisseurs étrangers, sans doute du Moyen-Orient, piloté par un homme d'affaires tunisien. Et comme il s'agit de capitaux extérieurs à la France, Boudjellal a indiqué qu'il devait en référer au Président de la République, Emmanuel Macron. «Comme ce sont des fonds étrangers, je vais en informer le Président de la République. Je sais qu’il est amateur de l’OM. Je lui donnerai l’identité des personnes et du pays», a t-il lâché Rien n'est encore fait donc et l'affaire va se dérouler aussi au plus haut niveau de l'État français.