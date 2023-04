Le mea culpa de Luciano Spalletti envers Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Le rétropédalage de Luciano Spalletti. Alors qu’en mars dernier, le coach italien avait été agacé par les propos de Pep Guardiola après que ce dernier ait parlé du Napoli comme la « meilleure équipe d’Europe cette année », le tacticien de 64 ans s’est excusé auprès du Catalan ce mardi en conférence de presse. Pour lui, il y a eu un quiproquo dans l’interprétation de ses paroles.

« J’ai compris que mes propos n’avaient pas eu l’effet escompté. Et de toute façon, chaque fois qu’on parle de Guardiola, je me lève. J’ai appris de lui énormément de choses. Il peut être comparé à d’illustres célébrités qui ont fait, dans leur domaine, des choses fondamentales qui nous ont tous inspirées. (…) Si mes propos n’ont pas eu l’effet que je voulais, je demande pardon à Guardiola. C’est un immense plaisir quand un tel entraîneur parle du Napoli et dit de belles choses sur le jeu du Napoli. Je pourrais parler de ses équipes pendant des jours, depuis ses débuts à Barcelone. (…) J’espère qu’avec Guardiola, nous pourrons discuter devant un bon café turc ». Autant dire que lors de ce tête-à-tête, l’expertise football sera à son apogée.

