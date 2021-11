La nouvelle sortie de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé et le PSG

La suite après cette publicité

Florentino Pérez s'adresse à ses socios délégués ce mardi. Le président du Real Madrid tient ainsi des réunions avec pour principal objet de faire accepter un nouvel endettement pour financer la fin des travaux du nouveau Santiago Bernabéu, estimé à 225 M€. Mais le patron de la Casa Blanca n'a pas seulement évoqué ce projet pharaonique.

L'homme fort de l'écurie madrilène s'est également exprimé au sujet de l'aspect sportif. Il a notamment évoqué les mercatos à venir de son club. «Les contrats, nous devons les honorer et nous essayons de recruter de bons joueurs et les meilleurs», a-t-il d'abord lancé, relayé par Marca, avant de poursuivre. «Mais il faut pouvoir les payer. Maintenant, tu fais une offre de 200 M€ pour un joueur et on ne te le vend pas».

«Quand ils sont en fin de contrat, c'est mieux»

Une allusion claire au feuilleton Kylian Mbappé (22 ans) que la formation chère à l'homme d'affaires espagnol a tenté de recruter cet été, se heurtant à l'intransigeance du Paris SG. «Quand ils sont en fin de contrat, c'est mieux», a-t-il ajouté, sans se cacher, comme un indice sur ce qui pourrait se passer à l'avenir dans cette opération, avant de tacler le Paris SG, Newcastle ou encore Manchester City sans les citer. «Mais, aujourd'hui, il y a une folie, les clubs-états, et ils ne te vendent pas de joueurs.»

«Je lutte pour que ce soit la gestion qui prime, pas l'argent qu'on te donne de l'extérieur. Un jour viendra où les 30 premiers clubs d'Europe seront la propriété de pays. Ce ne sont pas les principes de la Communauté Européenne. Je suis venu ici pour lutter et je lutte depuis que je suis arrivé», a-t-il martelé. De quoi clairement relancer de plus belle la saga Mbappé. Leonardo, remonté contre le Real Madrid ces dernières semaines, risque de ne pas franchement apprécier...