C3 : Lille éliminé, une mauvaise nouvelle pour l'OL et le PSG, pas pour Monaco

Hier soir, Lille s’est fait sortir de la Ligue Europa dès les seizièmes de finale, par l’Ajax Amsterdam. Une élimination qui va donc alléger le calendrier des Dogues en vue de la fin de saison de Ligue 1. Une mauvaise nouvelle européenne qui pourrait donc se transformer en bonne nouvelle dans la lutte pour le titre. Interrogé en ce sens, l’entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac, estime que ce sera surtout une mauvaise chose pour l’OL et le PSG.

« C’est peut-être une mauvaise nouvelle pour Lyon et le PSG, un peu moins pour nous. Hier, ils se frottaient à un grand adversaire. Le LOSC joue un très bon football, il est très organisé. Ils vont pouvoir se concentrer davantage sur la Ligue1. Ils vont être plus frais, plus concentrés sur la lutte pour le titre. Car c’est une lutte qui concerne surtout Lille, Lyon et le PSG », a-t-il déclaré en conférence de presse.