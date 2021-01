Arsenal : Mikel Arteta évoque l'avenir de Lucas Torreira

En conférence de presse ce jeudi, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a fait un point sur le dossier Lucas Torreira. Ce dernier, en prêt à l'Atlético de Madrid, ne joue pas et son aventure chez les Colchoneros pourrait se terminer finalement dès cet hiver. Mais le coach des Gunners n'en est pas certain : «je ne sais pas. Pour le moment il va rester à l'Atletico, c'est ma conviction et je ne sais pas si ça va changer».

La suite après cette publicité

Un départ n'est toutefois pas impossible d'autant que l'AS Monaco est sur le coup. «Nous avons parlé à Lucas, Edu a été très proche de la situation. Il n’a pas joué autant de minutes qu’il aurait voulu, comme nous le souhaitions, mais pour être juste, l’équipe se porte si bien en Espagne et il est compréhensible qu’ils ne changent pas tellement. Nous voulons juste être juste derrière Lucas, le protéger, l’aider à prendre les bonnes décisions pour l’avenir, alors voyons ce qu'il se passe. Mais nous suivons la situation de très près», a lâché un Arteta visiblement préoccupé par Lucas Torreira.