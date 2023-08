FC Barcelone : Xavi ne voudrait toujours pas de Neymar

La suite après cette publicité

Le mercato estival du PSG n’est pas avare en rebondissements. Englué depuis de longues semaines dans un bras de fer en mondovision avec Kylian Mbappé, le club de la capitale s’est néanmoins activé dans le sens des arrivées, en mettant la main sur Marco Asensio, Lucas Hernandez ou Goncalo Ramos entre autres. Pourtant, ses derniers jours, le nom du PSG est revenu au premier plan. Non pas pour l’arrivée prometteuse du buteur portugais, mais pour la volonté des dirigeants parisiens à se débarrasser de Marco Verratti et Neymar. Alors que le premier aurait des touches depuis de longues semaines avec Al-Hilal, le second serait tenté par un retour en grande pompe du côté du FC Barcelone.

Pas plus tard que cette après-midi, une partie de la presse espagnole affirmait qu’un accord total avait été trouvé pour son retour. De l’autre côté de la presse espagnole, on en est encore loin. En effet, à en croire les indiscrétions d’AS, Xavi ne voudrait pas de son ancien coéquipier dans son effectif. En effet, le tacticien de 43 ans craindrait que le joueur de 31 ans ait une mauvaise influence sur un groupe relativement jeune. La publication ibérique ajoute que la réticence de l’ancien milieu de terrain est la seule chose qui bloque actuellement et qu’il est le seul à pouvoir décider d’un retour ou non de la star brésilienne en Catalogne. Affaire à suivre donc…