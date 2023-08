La presse espagnole annonce un accord total entre Neymar et le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Et si le miracle avait bien lieu ? Et si le PSG parvenait à se débarrasser comme il le souhaite de Neymar ? On n’en est pas encore là, mais une nouvelle étape vient de se produire dans le dossier concernant le Brésilien. D’après les informations dévoilées par El Chiringuito, le joueur s’est mis d’accord avec le FC Barcelone sur les termes d’un possible contrat. Il signerait pour deux ans, plus une année en option, et toucherait 13 M€ par saison.

Nous sommes encore loin évidemment d’un départ de la star auriverde, mais les feux sont plutôt au vert. C’est d’ailleurs ce que font ressentir les deux parties auprès du média espagnol. Mais pour valider ce transfert, il y a encore deux conditions à réunir et elles sont de taille. D’abord, Neymar doit dans un premier temps résilier son bail actuel avec le PSG. Ce n’est pas une mince affaire puisqu’il touche environ 30 M€ par an, et ce jusqu’en 2026.

Neymar et le Barça sont d'accord

Un accord doit donc être convenu avec la direction parisienne. Cette dernière sera tout de même ouverte à trouver des solutions et offrira plus de souplesse que ces dernières années pour laisser partir le Brésilien. Il s’agit tout de même ici d’une belle aubaine puisqu’une porte de sortie a été trouvée. Cependant, il faut également remplir la seconde condition. Avant de faire revenir son ancien joueur, le Barça doit faire de la place dans son effectif et dégraisser une nouvelle fois.

Cela demandera sans doute un peu de temps. Il reste trois semaines pour régler cette situation. Toujours est-il que Neymar est peut-être en train de quitter le PSG, lassé par le traitement que lui réservent les supporters depuis le printemps dernier et sans doute par la pression que sa direction lui impose. Malgré son salaire monumental, il est conscient de devoir changer d’air pour se relancer. A 31 ans et avec un corps meurtri, il n’est pas peut-être pas trop tard.