Le PSG va faciliter le départ de Neymar

La suite après cette publicité

Le PSG n’a pas les mains libres pour Neymar (31 ans). Le club de la capitale prendrait de trop gros risques en résiliant son contrat. Ce n’est de toute façon pas une option pour les Franciliens, qui envisagent un transfert ou un prêt avec option d’achat. Le joueur, lui, veut retourner au Barça. Conscient des difficultés financières des Blaugranas, il serait prêt à signer en Arabie saoudite (Al Hilal), ce qui ne le botte pas au départ; avant d’être prêté aux Culés.

Sport explique que c’est la meilleure solution aux yeux du joueur, du Barça et du PSG. D’ailleurs, le club de la capitale fera preuve de souplesse et facilitera son retour chez les Catalans malgré les relations tendues entre les deux clubs. Même chose concernant les échanges entre Doha (Qatar) et l’Arabie saoudite. Une bonne nouvelle pour Ney.