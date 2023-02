Manchester United : l’Arabie Saoudite va faire une offre de dernière minute

La suite après cette publicité

C’est le grand jour pour l’avenir de Manchester United. Les potentiels repreneurs ont jusqu’à 22h heure locale pour se faire connaître auprès du groupe Raine, organisateur de la vente potentielle de l’illustre club anglais. Pour rappel, la famille Glazer, propriétaire des Red Devils veut au moins 5 milliards de livres (environ 5,6 milliards d’euros) mais ce chiffre est considéré comme bien trop élevé. Quelle que soit la somme déboursée au final, on devrait assister à la plus grosse vente de l’histoire d’une entité sportive.

Pourtant, selon les informations de Sky Sports, personne ne proposera le montant exigé par les Glazer. La candidature qatarie, qui aurait eu la bénédiction de l’émir, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, est estimé à 4,5 milliards d’euros. La bataille promet car Jim Ratcliffe, Patron d’Ineos et propriétaire de l’OGC Nice, est prêt quant à lui à investir 4 milliards d’euros, comme nous vous le révélions. Elon Musk serait également dans la course, mais cela semble plus loufoque, tant le nouveau boss de Twitter est empêtré dans pas mal de controverses.

Ces potentiels acheteurs devraient être accompagnés d’un dernier concurrent. Selon The Telegraph, une offre saoudienne est en préparation. Le pays du golfe persique est bien décidé à rattraper son voisin qatari dans sa quête de diversifications de ses revenus et de faire du business du sport une arme diplomatique. Pour rappel, l’Arabie Saoudite a lancé son programme nommé "Vision 2030" qui doit aboutir à l’organisation de la Coupe du Monde la même année. La venue de Cristiano Ronaldo à Al Nassr nourrit cette ambition.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane aurait validé l’offre à venir pour tenter de racheter Manchester United. On ignore encore le montant proposé mais les fonds ne proviendraient pas ou ne seraient pas soutenus directement par l’État à l’inverse du Fonds public d’investissement saoudien (PIF), qui s’est offert Newcastle il y a un an et demi contre la somme de 350 M€. L’intérêt saoudien pour les pensionnaires d’Old Trafford n’est pas nouveau puisque par deux fois déjà dans le passé, une potentielle vente avait été discutée sans que ça aille plus loin. Cette fois, la donne est différente.