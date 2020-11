Liga : l'Athletic Bilbao humilie le Betis

Ce lundi soir, l'Athletic Bilbao (17e, 9 points) et le Real Betis Balompié (8e, 12 points) s'affrontaient en clôture de la dixième journée de Liga. Une rencontre très importante pour les Basques, à la limite de la zone rouge, comme pour les Andalous, qui pouvaient recoller au peloton de tête. Et ça démarrait plutôt bien pour Bilbao, qui ouvrait le score grâce à un csc de Victor Ruiz (1-0, 8e).

Puis, le club basque doublait la mise avec Capa à la 33e, menant ainsi 2 à 0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Andalous encaissaient un nouveau but signé Muniain (3-0, 59e). Puis c'était au tour de Berenguer d'ajouter une nouvelle réalisation, après une passe décisive de Berchiche (4-0, 68e). Le score ne bougeait pas et Bilbao écrasait le Betis 4 à 0. Une belle opération pour les Basques, qui s'éloignent du bas du classement et qui reviennent à hauteur des Andalous.