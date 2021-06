Euro 2020: Joachim Löw est impatient de défier l’Angleterre

Avec la deuxième place du groupe F acquise dans la difficulté hier soir, l’Allemagne sait donc qu’elle affrontera l’Angleterre en huitième de finale. Un choc, parmi de nombreux autres, qui verra l’une de ces grosses équipes être éliminées de la suite de la compétition. Après le match nul face à la Hongrie hier soir (2-2), le sélectionneur de la Mannschaft Joachim Löw (61 ans) a exprimé sa joie et son impatience de pouvoir affronter les Three Lions à Wembley mardi prochain.

« C'est une excellente nouvelle de jouer à Londres, à Wembley, contre l'Angleterre. La phase de groupe est terminée et nous devons maintenant nous concentrer. C'est une question d'entrée ou de sortie. Nos performances jusqu'à présent n'ont pas été très bonnes, mais si nous montrons ce dont nous sommes capables, comme nous l'avons fait contre le Portugal pendant de longs moments, nous pouvons être un adversaire solide, et si nous ne le faisons pas, nous pouvons être en difficulté », a-t-il expliqué en conférence de presse. Le choc s'annonce d'ores et déjà palpitant.