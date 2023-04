Le gros coup de gueule de Georgina Rodriguez

La suite après cette publicité

Mise au point. Ces derniers jours, des bruits de couloir faisaient état d’un mal-être des enfants de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez depuis leur arrivée en Arabie saoudite, où le quintuple Ballon d’Or évolue désormais, du côté d’Al Nassr. Comme toutes les rumeurs ou informations qui tournent autour de la star portugaise de 38 ans, cela fait forcément beaucoup de bruit. Ce qui a poussé la compagne de CR7 à sortir du silence pour rétablir sa vérité à propos de leurs enfants.

« Certains médias ont publié des histoires négatives sur nos enfants à l’école et je voudrais dire que ces les déclarations sont absolument fausses. Nos enfants étudient dans une école fantastique, avec de merveilleux professionnels. Nous apprécions vraiment le travail incroyable qu’ils font pour nous en tant que famille, en tant que parents et sur le plan personnel. Nos enfants ont trouvé de bons amis et sont très contents de leur nouvelle école à Riyad. Heureusement nous avons toujours eu de belles expériences dans chaque pays et dans chaque école. Nous admirons chacun d’eux », a ainsi écrit Georgina sur son compte Instagram.

