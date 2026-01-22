Luis Enrique : « la différence cette année avec l’année dernière est claire »

Le PSG est-il différent cette saison par rapport à l’année dernière ? Oui, assure Luis Enrique. Mais pour le meilleur. Invité à comparer le PSG 2025-2026 avec celui de l’exercice précédent, le technicien espagnol a assuré que le succès en Ligue des Champions avait changé beaucoup de choses.

« Pour moi la différence cette année avec l’année dernière est claire. C’est que l’année dernière nous ne savions pas qu’on pouvait gagner et les joueurs n’étaient pas en confiance. Aujourd’hui, individuellement et en tant qu’équipe, on sait qu’on peut gagner. Et les autres équipes le savent aussi, qu’on peut gagner encore », a-t-il lancé, comme un avertissement à ceux qui doutent de la capacité de rééditer son exploit européen.