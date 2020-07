Liverpool-Chelsea : les compos probables

La suite après cette publicité

En clôture de la 37e journée de Premier League, le champion Liverpool reçoit Chelsea pour le dernier grand choc de cette saison 2019-2020. Toujours en course pour une place qualificative en Ligue des Champions à l'issue de la saison, les hommes de Lampard devront s'imposer pour aborder sereinement la dernière journée. Pour ce dernier match de la saison à Anfield, Jürgen Klopp ne devrait pas faire tourner, et aligner son 4-3-3 habituel.

Alisson prendra place dans les buts, derrière une défense constituée d'Alexander-Arnold, de Joe Gomez, de Virgil Van Dijk ainsi que de l'Écossais Andy Robertson. Fabinho, Wijnaldum et James Milner seront alignés au milieu de terrain tandis que le trio Salah-Firmino-Mané animera une nouvelle fois l'attaque des Reds. Côté Blues, Frank Lampard devrait aligner un 3-4-3 au sein duquel Kepa gardera les buts. Une défense à 3 composée d'Azpilicueta, de Zouma et de Rüdiger. Reece James et Marcos Alonso occuperont les postes de pistons droit et gauche. Jorginho et Kovacic au milieu de terrain. Enfin, devant, Olivier Giroud sera épaulé par Willian et Mason Mount.