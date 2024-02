Pablo Longoria et Gennaro Gattuso provoquent une réunion de crise à l’OM avec les joueurs !

Bousculé face à un Olympique Lyonnais revanchard du match aller (3-0 pour l’OM), l’Olympique de Marseille s’est logiquement incliné (0-1) contre l’OL, au Groupama Stadium, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Une nouvelle défaite laissant les Phocéens à une décevante 8e place de Ligue 1. De quoi provoquer la frustration des hautes sphères olympiennes au coup de sifflet final, puisque Pablo Longoria, le président marseillais, a rejoint le vestiaire agacé, avec le visage fermé.

La suite après cette publicité

Mais le retour à Marseille a été mouvementé. Après les sorties fortes de Leonardo Balerdi et Samuel Gigot en fin de match, RMC Sport informe qu’une réunion s’est tenue ce lundi matin dans le bâtiment sportif de la Commanderie. Gennaro Gattuso et le président Longoria ont été à l’initiative de cette prise de parole, à laquelle des dirigeants, des membres du staff, et l’ensemble de l’effectif phocéen a participé. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. L’entraîneur italien a d’ailleurs pointé du doigt le comportement de son équipe.

À lire

OL-OM : un individu agressé pour avoir crié "Allez l’OM" dans un tramway

Pablo Longoria pique au vif ses joueurs !

En effet, Gennaro Gattuso a reproché aux joueurs un problème de mentalité et d’exigence, puisqu’il serait convaincu que son effectif est capable de faire beaucoup mieux et d’aller chercher une meilleure place au classement avant la fin de saison. «Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous!», a lâché le coach italien. De son côté, le vestiaire marseillais, conscient des faiblesses du moment, n’a pas voulu remettre en question ni le travail ni l’implication du technicien italien et de son staff.

La suite après cette publicité

«C’est pas suffisant. J’attends plus de vous. On est là parce que je veux qu’on avance, qu’on aille de l’avant. Il y a encore du temps pour atteindre nos objectifs mais il faut se ressaisir », a également lâché un Pablo Longoria remonté comme un coucou lors de cette réunion. Une sortie forte afin de provoquer une remise en question du groupe marseillais, alors que, du côté des cadres du vestiaire, une prise de conscience a été promise. En début de crise, l’OM, qui va pouvoir préparer son prochain match face au FC Metz vendredi prochain toute la semaine, va devoir réagir sous peine de devoir affronter la grogne des supporters.