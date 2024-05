OL : Maxence Caqueret a tapé dans l’œil d’un grand d’Europe

Il est sans doute l’un des grands artisans de la magnifique remontée de l’Olympique Lyonnais cette saison. Alors qu’il semblait en grande difficulté au début de saison, à l’instar de ses partenaires, dont son capitaine Alexandre Lacazette, Maxence Caqueret (24 ans) a largement élevé son niveau de jeu et s’est imposé comme le leader du milieu de terrain lyonnais, où il a d’ailleurs été le seul à débuter l’intégralité des matches de Ligue 1, cette saison. Des performances qui ont logiquement été suivies par les grands clubs européens.

Car le milieu formé à l’OL arrive à un tournant de sa carrière. Prolongé à l’été 2022 et aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027, le natif de Vénissieux vient de terminer sa sixième saison avec l’OL et n’est pas encore certain de rester. «J’ai dépassé les 150 matches lors du premier match de Coupe de France, en 2024. C’est une fierté d’avoir joué autant de matchs avec le club. J’ai envie de continuer à jouer, car c’est ce que je veux, jouer et gagner surtout», expliquait-il en avril dernier, sans préciser si cela serait avec l’OL ou ailleurs.

D’après les informations du Parisien, les prestations de Maxence Caqueret ont intéressé l’équipe en vogue de la saison 2023-24 : le Bayer Leverkusen. L’équipe qui a réussi à remporter la Bundesliga - ainsi que la Coupe d’Allemagne - en restant invaincue aurait pris des renseignements bien précis sur la situation du Lyonnais. L’équipe de Xabi Alonso n’aurait pas encore évoqué le sujet avec l’OL, mais des premiers échanges pourraient avoir lieu prochainement avec le sixième de Ligue 1.

De son côté, Maxence Caqueret pourrait être attiré par la Bundesliga et le projet du Bayer Leverkusen, qui va disputer la Ligue des Champions 2024-25 avec un certain statut après son excellente saison réalisée. L’OL aurait valorisé son milieu de terrain autour de 20 millions d’euros, alors que son avenir reste incertain chez les Gones. Reste à savoir quelle sera la position du club, qui pourrait peut-être lui donner le brassard de capitaine l’année prochaine avec les départs probables d’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Anthony Lopes.