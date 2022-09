RC Lens : Seko Fofana explique pourquoi il est resté

C'était attendu comme le réveillon de Noël par les supporters lensois. C'est officiel depuis quelques jours, Seko Fofana (27 ans) a prolongé jusqu'en 2025 avec les Sang et Or. Malgré des sollicitations de gros clubs, il s'est passé quelque chose : « Parfois on fait des projections dans des endroits et là, je n'arrivais pas à retrouver ce que j'avais avec Lens actuellement. J'avais l'impression que tout était réuni pour que je reste » a-t-il précisé dans Téléfoot ce dimanche.

Le milieu de terrain lensois croît en la solidité du projet de Lens : « le club m'a plus que prouvé qu'il était ambitieux. J'ai des partenaires qui m'aiment beaucoup et qui ont insisté sur le fait que je reste. Je ne voyais pas pourquoi j'allais partir ailleurs. Je suis très content » a conclu le joueur de 27 ans. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que Seko Fofana continue d'éclabousser de son talent et fasse (encore) rayonner le championnat français.