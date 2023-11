Paris sportifs : 60 joueurs et éducateurs sanctionnés par la LFP !

Dans un communiqué publié ce jeudi en début de soirée, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la sanction d’une soixantaine de joueurs et éducateurs du football français pour des soucis de paris sportifs. Les décisions, quant à elles, peuvent aller de cinq matches de suspension à une amende de 500 euros. On y retrouve notamment des acteurs de Ligue 2 ou de division inférieure, comme le Caennais Yoann Court, écopant d’un match ferme ainsi que d’une contravention de 3000 € ferme, l’Amiénois Louis Mafouta (trois matches et 3000 € ferme), ou encore le défenseur formé et passé par l’OM, Baptiste Aloé, aujourd’hui à Nancy (amende de 2000 € ferme).

Le communiqué complet

«Réunie les 11, 18, 25 et 31 octobre 2023 ainsi que les 8 et 15 novembre 2023, la Commission de Discipline a décidé de sanctionner les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2022/2023, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport. Il s’agit du quinzième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. La Commission rappelle que les acteurs du football ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères.»

Après audition des joueurs et éducateurs ou lecture de leur lettre d’explication, la Commission prononce les sanctions suivantes :

Concernant les joueurs et les éducateurs :

Cinq matchs de suspension ferme + amende de 500 € ferme

Pierre Espoir MASSINOU NKOUBA

Moise SAKAVA SANGOLA

Sacha CUDIS

Quatre matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € ferme

Mikaël SANCHEZ

Quatre matchs de suspension ferme + amende de 2 000 € avec sursis

Lilian CELLAMEN

Yanis PESIN

Quatre matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Loïc BRETON

Thibault GUERREIRO

Issiaka TOURÉ

Trois matchs de suspension ferme + amende de 3 000 € ferme

Louis MAFOUTA

Lucas POULIQUEN

Stéphane QUEMPER

Trois matchs de suspension ferme + amende de 1 500 € ferme

Ibrahim KARAMOKO

Trois matchs de suspension ferme + amende de 500 € ferme

Éric RATSIMBAZAFY

Trois matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Luis BREMAUD

Dylan JOUARD

Ilyes LIM

Trois matchs de suspension ferme + amende de 500 € ferme

Manuel BACH

Trois matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Mamadou KÉBÉ

Deux matchs de suspension ferme + amende de 500 euros ferme

Sébastien DEPARIS

Deux matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Thomas ANTUNES

Steven CAVÉ

Hugo LE FLOCH

Loick LESPINASSE

Giacomo PEREZ

Mathis POLERI

Todd VROMANT

Deux matchs de suspension ferme

Nicolas PÉPIN

Deux matchs de suspension avec sursis + amende de 2 000 € avec sursis

Brice NEGOUAI

Un match de suspension ferme + amende de 3 000 € ferme

Yoann COURT

Un match de suspension ferme + amende de 2 000 € ferme

Maxime DO COUTO TEIXERA

Lenny NANGIS

Maxence RIVERA

Eddy SYLVESTRE

Vincent VIOT

Un match de suspension ferme + amende de 500 € avec ferme

Erwan COLAS

Yacine EL AMRI

Téva GARDIES

Un match de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Mamadou DIOP

Ange Loïc N’GATTA

Kelvin WINSTERSHEIM

Un match de suspension ferme + amende de 500 € avec sursis

Cyril DESAEGHER

Louis LUCCHINI

Un match de suspension ferme

Eliot PASTURE

Amende de 2 000 € ferme

Baptiste ALOÉ

Grégory BERTHIER

Djibril DIANI

Anthony MANDREA

Abdallah NDOUR

Malik TCHOKOUNTÉ

Amende de 1 000 € avec sursis

Melvin ZINGA

Amende de 500 € ferme

Brandon AGOUNON

Tijany ATALLAH

Enzo BARDELI

Fred GNALEGA

Jocelyn JANNEH

Jawed KALAI

Issouf MACALOU

Adel MAHAMOUD

Harold VOYER

Les sanctions prennent effet le mardi 21 novembre 2023 à 0h00.