FC Barcelone-PSG : suivez l’avant-match en direct

Ce choc retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain marque également des retrouvailles annoncées assez houleuses entre les supporters catalans et Ousmane Dembélé, désormais joueur du PSG. Buteur à l’aller au Parc des Princes, l’ancien joueur de Rennes et de Dortmund n’avait pas hésité à célébrer excessivement son but contre ses anciens coéquipiers, ce qui n’avait pas plu aux supporters du Barça. Des banderoles se font déjà observer aux abords du stade de Montjuïc : «Dembélé, nous ne t’avons pas oublié Juda»