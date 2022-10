La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 8e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, on retrouve Erling Braut Haaland sur le trône, mais stupeur, le Cyborg n'a pas marqué. Bien contenu par Liverpool (défaite 1-0), le buteur de Manchester City reste bloqué à 15 buts en 10 matches.

Deuxième, Quincy Promes n'en a pas profité puisqu'il n'a pas marqué lors du derby entre le CSKA Moscou et le Spartak. L'ailier néerlandais de 30 ans affiche pas moins de 11 buts en 13 matches et mène la chasse derrière Erling Braut Haaland. Le podium est complété par Enner Valencia qui va jouer à 19h avec Fenerbahçe contre Ankaragücü. Le buteur équatorien s'offre un début de saison fou à 32 ans avec un ratio énorme. Il est doté de 10 buts en 7 matches.

Neymar de retour dans le top 10

En quatrième place, Antonio Čolak est lui aussi resté muet. Affichant 10 buts en 10 matches, le buteur des Rangers n'a pas trouvé la solution malgré la victoire des siens hier contre Motherwell (2-1). Robert Lewandowski s'empare de la cinquième position avec 9 buts en 9 matches, mais il sort d'un dimanche compliqué où il a perdu 3-1 avec le FC Barcelone contre le Real Madrid lors du Clàsico. Sixième, Marin Ljubičić s'est offert un doublé ce samedi contre Klagenfurt (3-1) et réalise son grand retour dans le classement avec 9 buts en 10 matches. Cody Gakpo a délivré une offrande lors du festival du PSV Eindhoven contre Utrecht, mais il n'a pas marqué. Il se positionne septième juste devant Harry Kane.

Huitième, l'attaquant anglais dispose des mêmes statistiques que ses deux prédécesseurs et reste sur un but sur penalty contre Everton (2-0). Neuvième, Vladimir Sychevoy n'a pas empêché la défaite d'Orenbourg contre le Dynamo Moscou (3-2) malgré son doublé, mais l'attaquant de 26 ans s'offre une entrée dans ce classement avec 9 buts en 11 matches. Décisif lors du classique avec le but victorieux du PSG contre l'OM (1-0), Neymar arrive en dixième position et refait son retour dans ce classement. Pour quelques minutes disputées de plus, Jonathan David (Lille) termine onzième avec des statistiques identiques. Malcom (Zenit), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) et Christian Noboa (Sochi) échouent aux portes du top 10 avec également 9 buts, mais plus de matches disputés

Kylian Mbappé (PSG), Aitor Cantalapiedra (Panathinaikos), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Ivan Toney (Brentford), Terem Moffi (Lorient) et Niclas Füllkrug (Werder) suivent avec 8 buts. Plus loin, on retrouve Markus Pink (Klagenfurt), Kyogo Furuhashi (Celtic), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Borja Iglesias (Betis), Joselu (Espanyol), Bojan Miovski (Aberdeen), Kevin van Veen (Motherwell), Haji Wright (Antalyaspor), Danilo (Feyenoord), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Dimitri Poloz (Rostov), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Keito Nakamura (LASK), Atdhe Nuhiu (Altach), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Martin Terrier (Rennes), Aleksandr Sobolev (Spartak), Vincent Janssen (Antwerp) et Hugo Cuypers (La Gantoise) avec 7 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 15 buts en 10 matches (844 minutes)

2) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 11 buts en 13 matches (1170 minutes)

3) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 10 buts en 7 matches (511 minutes)

4) Antonio Čolak (29 ans/Rangers/Croatie) - 10 buts en 10 matches (728 minutes)

5) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 9 buts en 9 matches (719 minutes)

6) Marin Ljubičić (20 ans/LASK/Croatie) - 9 buts en 10 matches (670 minutes)

7) Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 9 buts en 10 matches (769 minutes)

8) Harry Kane (29 ans/Tottenham/Angleterre) - 9 buts en 10 matches (888 minutes)

9) Vladimir Sychevoy (26 ans/Orenbourg/Russie) - 9 buts en 11 matches (736 minutes)

10) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/Brésil) - 9 buts en 11 matches (829 minutes)