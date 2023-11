League Cup : Luis Diaz encore absent du groupe de Liverpool après l’enlèvement de son père

Ce mercredi soir, à 20h45, Liverpool se déplace au Vitality Stadium pour y affronter Bournemouth. Une rencontre de Coupe de la Ligue Anglaise qui oppose deux clubs de Premier League. Si les Reds s’affirment favoris, ils devront faire sans Luis Diaz, impliqué avec sa famille dans une histoire sombre à plusieurs milliers de kilomètres de l’Angleterre.

En effet, le Colombien n’est pas dans le groupe et n’a pas fait le voyage avec son équipe pour le match face aux Cherries. Pour des raisons de sécurité, l’ailier gauche est toujours sur le sol anglais, dans l’attente de nouvelles positives. Pour rappel, le père de Luis Diaz, kidnappé, est encore recherché par les autorités colombiennes. L’armée est également sur le coup. Jürgen Klopp et les siens devront donc faire le travail sans leur dynamiteur, et ce dès ce soir.