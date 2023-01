Rennes - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après sa défaite face à Lens il y a deux semaines et sa victoire peu convaincante face à Angers lors du dernier match, le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes pour la 19e journée de Ligue 1. L’occasion de terminer la première partie de saison de la meilleure des manières même si le club de la capitale s’est déjà adjugé le titre honorifique de Champion d’Automne.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait être satisfait puisqu’il va pouvoir compter sur le retour de ses deux joueurs : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les deux Mondialistes sont de retour de vacances et postulent à une place de titulaire. Côté Rennais, Bruno Genesio va devoir composer sans plusieurs absents et va surtout vouloir se relancer après la surprenante défaite face à Clermont qui a laissée des traces.

La MSN de retour devant

À domicile et avec la volonté de faire déjouer le PSG comme l’a fait Lens, Rennes devrait se présenter en 5-4-1. Steve Mandanda, qui a annoncé récemment sa retraite internationale, débuterait dans les buts. La défense à trois serait composée de Theate, Rodon et Wooh alors que les pistons seront occupés par Traoré et Truffert. Au milieu, on retrouve Maher et Ugochukwu avec le jeune Doué. Amine Gouiri épaulerait ainsi Kalimuendo devant.

Pour le PSG, du classique ou presque sera attendu avec le retour du 3-4-1-2. Donnarumma sera titulaire dans les cages. La charnière centrale sera composée de Ramos, Marquinhos et du polyvalent Danilo. Mukiele pourrait être préféré à Hakimi à droite alors que Bernat occupera le couloir gauche. Fabian Ruiz et Vitinha formerait la doublette du milieu et on retrouverait ainsi le trio Neymar, Messi et Mbappé devant.

