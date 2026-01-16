Ligue 1 : le onze type de la mi-saison de la rédaction FM

Le RC Lens a donc été sacré champion d’automne à l’issu de la 17e journée de Ligue 1. Une petite surprise tout de même tant le PSG a dominé la scène nationale et surtout européenne en 2025. Le champion de France en titre n’est que le dauphin du Racing mais à eux deux, ils dominent assez nettement le onze type de la mi-saison de Foot Mercato. Comme chaque année, nous avons demandé aux membres de notre rédaction (16 votes ont été récupérés cette année) d’élire leur équipe type dans le système de leur choix. Pour trancher, il a d’abord fallu ressortir la tactique la plus sollicitée. Le 4-3-3 s’est imposé (9 voix) contre le 4-4-2 et le 3-5-2 (3 votes chacun), avant de désigner un joueur poste par poste. Après le dépouillement à bulletin secret, voici le résultat.

La suite après cette publicité

Débutons déjà par l’entraîneur, qui a fait la quasi-unanimité. Avec 15 voix sur 16, Pierre Sage s’est très largement imposé comme le technicien de cette première moitié de saison. Le Lensois devance tous ses collègues, à commencer par Paulo Fonseca, seul autre coach à avoir été cité. Il prend en main une équipe qu’il connaît pour moitié puisque beaucoup de ses joueurs ont été sollicités par nos collègues, à commencer par le gardien Robin Risser. Pour sa première saison en Ligue 1, l’ancien Strasbourgeois fait les choses en grand. Avec 13 buts encaissés seulement (en 17 matchs), il est aux manettes de la meilleure défense du championnat et s’est offert quelques prestations de très haut niveau.

La suite après cette publicité

Zaïre-Emery confirme à un poste qui n’est pas le sien

Pour la défense, on démarre à droite avec la présence de Warren Zaïre-Emery dont l’intérim à ce poste pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi est particulièrement efficace. Avec 9 matchs au compteur comme latéral (sur 17 joués, 1 but et 2 passes décisives), l’habituel milieu de terrain en profite pour revenir au point physiquement et techniquement après plusieurs mois difficiles. Dans nos votes, il devance… Hakimi (2 voix) et un peloton de joueurs cités à une reprise. Il y a eu encore moins de suspense à gauche puisque Matthieu Udol a largement été élu (14 voix contre 2 en faveur de Nuno Mendes), lui qui est devenu un cadre de Lens en quelques semaines seulement. Ses 5 offrandes en 17 matchs font de lui l’un des meilleurs passeurs du championnat.

Pour la charnière, le débat a été plus vif. Trois joueurs se sont rapidement dégagés des bulletins entre Moussa Niakhaté, Willian Pacho et Samson Baidoo. Au final, le Lyonnais (9 votes), actuellement en finale de la CAN avec le Sénégal, et le Parisien (12) ont pris le dessus sur le Lensois (6), qui n’a pas démérité. Avec 16 matchs disputés (quasi 100% de minutes jouées, 2 passes décisives), Niakhaté est devenu le patron de l’arrière garde des Gones, 3e meilleure défenseur du championnat derrière celle de Lens et du PSG. L’Équatorien n’a lui participé qu’à 12 matchs de Ligue 1 en raison des retours d’Amérique du Sud et du turn-over observé par Luis Enrique mais il est toujours constant, toujours sérieux et toujours propre (pas un seul avertissement reçu).

La suite après cette publicité

Vitinha et Greenwood largement élus

Dans notre milieu à trois, Vitinha est titulaire en pointe basse. En récoltant 15 voix sur 16 possibles, le Portugais fait figure d’incontournable. En 16 apparitions, le 3e du Ballon d’Or a inscrit un but pour délivrer 6 passes décisives. Le maître à jouer doit faire équipe avec Mamadou Sangaré, impressionnant de régularité depuis le début de la saison et plébiscité à 10 reprises par notre rédaction. À travers ses 15 rencontres disputées (1 but et 1 passe décisive), on comprend mieux pourquoi Lens a investi 8 M€ sur lui l’été dernier. Pour compléter le trio on retrouve Corentin Tolisso, déjà 3 fois buteur en 17 apparitions. Le capitaine de l’OL a récolté 8 votes, devançant Joao Neves (5), son coéquipier Pavel Sulc (4) et Adrien Thomasson (3).

Pour notre ligne d’attaque, deux noms ont rapidement pris les devants. Avec 15 voix, il y a d’abord Mason Greenwood qui prend place sur le côté droit. Meilleur buteur du championnat avec 11 buts, l’Anglais fait encore de gros dégâts à l’OM cette saison. Dans ce classement, il domine Joaquín Panichelli, 10 fois buteur pour sa première saison en France. L’Argentin a été appelé à 14 reprises aux urnes et prend place dans le rôle de numéro 9. A sa gauche, nous alignons Esteban Lepaul, auteur de 9 buts (dont 1 avec Angers) tout de même dans une équipe du Stade Rennais qui trouve enfin de la régularité à défaut d’être spectaculaire. Avec 7 votes, il devance d’une courte tête Florian Thauvin (6).