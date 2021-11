Olivier Giroud et l’idée d’un biopic

Olivier Giroud est très présent dans les médias ces derniers temps, notamment du fait de la sortie de son livre, « Toujours y croire », en Angleterre. L’occasion pour lui d’évoquer son parcours et les difficultés rencontrées.

Ce livre pourrait être suivi d’un film. Si ce n’est pas encore d’actualité, l’international français n'exclut pas cette possibilité : « on me l'a proposé au moment de l'écriture de mon livre », a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport. « Mais ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être plus tard, qui sait ? »