OL : Ernest Nuamah juge le style Fabio Grosso

Ce jeudi, Ernest Nuamah (19 ans) s’est présenté pour la première fois face aux médias à Lyon. Il a évoqué son choix de signer dans un "club incroyable" tout en assurant être "très content" d’être là. Puis, il a été questionné sur la période difficile que vit l’OL. «Je suis habitué aux changements de coachs, ça me concerne ainsi que mon équipe. On travaille. On passe par un moment dur. Mon rôle est d’aider Lyon à revenir tout en haut. On a surtout besoin de travailler ensemble en tant que groupe. On se soutient et on s’aide mutuellement. Le plus important c’est ça. La confiance va revenir ensuite.»

Pour cela, il compte sur Fabio Grosso, arrivé il y a quelques jours. «La grande différence, c’est qu’il veut un jeu collectif. Il veut créer un groupe, qu’on joue bien ensemble pour qu’on réussisse ensemble et pas tant individuellement. Il veut qu’on multiplie les courses vers l’avant, il ne veut pas qu’on soit statique. Il nous a expliqué son style en tant que coach en général.» L’Italien veut un jeu collectif et offensif. De quoi séduire Nuamah, qui "aime marquer des buts" comme il l’a rappelé. Face à Brest, il pourrait d’ailleurs ouvrir son compteur but à Lyon.