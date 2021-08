Barça : Lionel Messi très touché par sa non-prolongation

La suite après cette publicité

Les fans de ballon rond ne s'y attendaient pas forcément. Après plusieurs semaines de négociations, Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone, qui a officialisé la mauvaise nouvelle ce jeudi soir. Un véritable tremblement de terre sur la planète football, d'autant plus que l'Argentin était tombé d'accord avec le club espagnol pour signer un nouveau bail, mais le règlement de LaLiga a été un obstacle insurmontable pour le président Joan Laporta et ses équipes.

Et d'après les dernières informations dévoilées par RAC1, Lionel Messi a dû mal à digérer. L'international argentin est «très affecté» par sa non-prolongation explique la radio locale ce jeudi soir. Résultat, le joueur de 34 ans se retrouve libre comme l'air et n'a toujours pas de club alors que les championnats vont reprendre. Et RAC1 ajoute que le numéro 10 ne discute avec aucun autre club actuellement.