Le dur retour à la réalité du promu Clermont

Tube de l'été en Ligue 1, Clermont restait sur quatre matches sans défaite avant son déplacement au Parc des Princes. Le séduisant promu a affronté le Paris SG en restant fidèle à ses principes. Mais le leader du championnat s'est montré intraitable, infligeant une correction aux Auvergnats pourtant loin d'être ridicules dans le jeu (4-0, 5e journée de L1). Forcément, Pascal Gastien s'est présenté en conférence de presse la mine triste. Déçu du résultat, évidemment, le technicien clermontois l'était surtout encore plus des erreurs de jeunesse commises par ses joueurs.

«On s'est un peu grisé et on s'est fait punir. On est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a montré aujourd'hui. On était crispé, je nous ai trouvé les jambes lourdes. Je n'ai pas de regrets, si on était resté derrière, le score aurait été le même. Mais on ne peut pas jouer ce genre d'équipe comme on a joué en première période, cela ne veut pas dire qu'on va arrêter de jouer et défendre, mais il faut qu'on soit plus compétiteur, on n'a pas fait suffisamment d'efforts. (...) Je pense qu'on peut faire mieux, notamment en termes de bloc. C'est en ça que je suis un petit peu déçu», a-t-il regretté en conférence de presse.

Une claque... puis le rebond ?

Pour autant, tout n'est pas à jeter pour le Clermont Foot 63. «Vu le contexte, on n'est pas ridicule. Je ne suis pas là depuis longtemps, je suis encore en phase d'adaptation, mais de ce que j'ai pu voir aux entraînements et en match, et, aujourd'hui (samedi), après mon entrée en jeu, je pense qu'on va faire une belle saison malgré ce score négatif. Pour la plupart, on ne connaît pas la Ligue 1. Aujourd'hui (samedi), on a appris de nos erreurs. On apprendra encore au fil de la saison, mais je pense qu'on a quand même démontré de belles choses», a lancé Jean-Claude Billong, le défenseur camerounais arrivé de Benevento cet été.

Son coach en est sûr, son équipe, qui avait su tenir l'Olympique Lyonnais en échec au Groupama Stadium (3-3, 3e journée de L1), peut rebondir après ce gros coup d'arrêt. «Les années précédentes on a toujours rebondi, même si c'était un autre niveau. On ne va pas perdre le moral, je suis un peu en colère, mais je n'ai pas non plus la tête au fond du seau. On savait qu'on ne serait pas invaincu toute la saison. Pour nous, c'est une bonne leçon, il faut retenir ce qu'on n'a pas bien fait. On va continuer à avancer. On a déjà huit points, pour nous, ce n'est pas rien. On nous prédisait presque d'être fanny en fin de saison. Maintenant, il nous reste beaucoup de chemin, on est loin du compte, on sait ce qui nous attend», a-t-il glissé avant de conclure.

«Ça va être difficile. Mais on est aussi heureux d'être ici, pour le club, pour la ville. Maintenant, moi, je suis aussi compétiteur, je suis entraîneur, j'ai envie qu'on gagne des matches, qu'on prenne des points. Donc, on va rebondir ! (...) Paris était plus fort, c'est vrai que 4-0, ça peut être une claque. Ce n'est pas dramatique non plus, on va reprendre des points. On va apprendre, on s'est fait punir, il y a certaines raisons qui me gênent un petit peu, mais il faut qu'on avance. Le match le plus important est celui qui arrive, contre Brest. Il faut qu'on prenne des points tout le temps, tout le temps. (...) C'est une bonne leçon pour nous». Le Stade Brestois, prochain adversaire de Clermont à Gabriel-Montpied (6e journée de L1), sait déjà à quoi s'en tenir.