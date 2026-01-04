Al-Ahli : le troll hilarant de Merih Demiral à Al-Nassr
Al-Nassr a vécu un coup d’arrêt en Saudi Pro League en s’inclinant (3-2) sur la pelouse d’Al-Ahli, encaissant sa première défaite de la saison. Malgré un doublé d’Al-Amri, les joueurs de Riyad n’ont jamais réussi à prendre le dessus, Cristiano Ronaldo et João Félix peinant à peser sur le jeu. La rencontre a même basculé dans l’hostilité en fin de match, avec une bagarre générale suite à un coup porté à João Félix, et plusieurs expulsions côté Al-Nassr, dont Boushal.
Hier, Merih Demiral, ancien de la Juventus et coéquipier de Cristiano Ronaldo en Italie, n’a pas manqué de se moquer de son adversaire club sur X. L’international turc a publié un message ironique, où il a barré la phrase « Al-Nassr n’a jamais perdu un match cette saison » pour y écrire à la place : « Al-Nassr n’a jamais joué contre Al-Ahli cette saison », soulignant ainsi l’échec de l’équipe saoudienne face à Al-Ahli et amusant les observateurs de la Saudi Pro League.
