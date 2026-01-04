Al-Ahli : le troll hilarant de Merih Demiral à Al-Nassr

Al-Nassr a vécu un coup d’arrêt en Saudi Pro League en s’inclinant (3-2) sur la pelouse d’Al-Ahli, encaissant sa première défaite de la saison. Malgré un doublé d’Al-Amri, les joueurs de Riyad n’ont jamais réussi à prendre le dessus, Cristiano Ronaldo et João Félix peinant à peser sur le jeu. La rencontre a même basculé dans l’hostilité en fin de match, avec une bagarre générale suite à un coup porté à João Félix, et plusieurs expulsions côté Al-Nassr, dont Boushal.

La suite après cette publicité

Hier, Merih Demiral, ancien de la Juventus et coéquipier de Cristiano Ronaldo en Italie, n’a pas manqué de se moquer de son adversaire club sur X. L’international turc a publié un message ironique, où il a barré la phrase « Al-Nassr n’a jamais perdu un match cette saison » pour y écrire à la place : « Al-Nassr n’a jamais joué contre Al-Ahli cette saison », soulignant ainsi l’échec de l’équipe saoudienne face à Al-Ahli et amusant les observateurs de la Saudi Pro League.