OL-PSG : Luis Enrique adoube Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le retour de Bradley Barcola sur son ancienne pelouse a fait enrager tout le Groupama Stadium qui lui a réservé un accueil glacial pour l’occasion. Alors qu’il a quitté son club formateur dans les dernières heures du mercato estival et après seulement six mois de bons et loyaux services, l’attaquant de 21 ans a été copieusement sifflé et insulté lors de son entrée face au public rhodanien qui n’a toujours pas digéré son départ.

Interrogé sur l’entrée et la bronca à l’encontre de son nouveau joueur, Luis Enrique a regretté l’attitude des supporters lyonnais tout en louant l’entrée de Barcola : «Il a été l’un des plus grands objectifs du club depuis le début du mercato, il a un immense potentiel et il a été très bon. Il a montré beaucoup de personnalité, on aurait préféré un autre accueil, c’est comme ça. C’est une expérience positive d’avoir vécu cette expérience-là. Rappelons qu’il a ramené beaucoup d argent à son club formateur (NDLR : 45 M€). Je répète : il a fait une superbe entrée avec beaucoup de personnalité. Je lui souhaite le meilleur.» Défendu par Kylian Mbappé, voilà que le natif de Villeurbanne a également été protégé par son nouveau coach.