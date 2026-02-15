Serie A : le Napoli résiste un grand Malen et l’AS Roma

Le choc entre le Napoli et l’AS Roma n’a livré aucun vainqueur (2-2) mais un scénario haletant au Stadio Diego Armando Maradona. Les Romains ont frappé très tôt par Donyell Malen (7e), avant la réaction napolitaine conclue par Leonardo Spinazzola juste avant la pause (40e). Au retour des vestiaires, l’attaquant néerlandais a redonné l’avantage aux visiteurs sur penalty (71e), semblant offrir un succès précieux aux hommes de Gian Piero Gasperini dans ce duel du haut de tableau.

La suite après cette publicité

Mais Naples a refusé de céder et a été récompensé en fin de match grâce à la jeune recrue hivernale Alisson Santos (82e), qui a arraché l’égalisation et sauvé un point important pour l’équipe d’Antonio Conte. Ce nul laisse les deux formations au coude-à-coude dans la lutte pour les places européennes, sans véritable gagnant au classement mais avec le sentiment d’avoir assisté à un duel intense entre deux prétendants sérieux du championnat.