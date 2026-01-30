Les mots de Marquinhos sur la forme d’Endrick avec l’OL

Après le choc entre le PSG et Newcastle (1-1), Marquinhos a pris le temps de s’arrêter aux micros des médias brésiliens. Le défenseur parisien en a profité pour évoquer le cas d’un coéquipier en sélection, brillant sous les couleurs de l’OL actuellement : Endrick : « nous savons à quel point il est difficile de quitter le Brésil, d’arriver en Europe. C’est un garçon qui le mérite », a-t-il déclaré à TNT Sports.

Ayant que très peu de place dans le vestiaire au Real Madrid, la vedette de l’OL a su intégrer un nouveau groupe, mais également prouver qu’il était capable d’être décisif à de multiples reprises. Auteur d’un triplé contre Metz la semaine passée (2-5), il s’était également régalé en Coupe de France contre le LOSC (1-2). « Il a eu quelques difficultés là-bas, il n’a pas beaucoup joué, comme il l’espérait. Nous espérons qu’il pourra revenir en équipe nationale aussi », a ajouté Marquinhos.