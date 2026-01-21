Un autre grand espoir du Barça proche du départ

Un nouveau rebondissement s’effectue du côté de la Catalogne. Après l’accord trouvé entre le jeune Dro Fernandez (18 ans) et le PSG, un autre espoir du FC Barcelone serait sur le point de quitter la Masia. D’après les informations de Sport, Quim Junyent devrait faire ses bagages. Le milieu de terrain de 18 ans, formé dans le club catalan, ne souhaite pas prolonger son bail et privilégie un nouveau projet sportif afin de mieux maîtriser la suite de sa carrière, ailleurs. Un départ libre n’est pour l’instant pas évoqué par la direction, d’autant que l’envie d’un transfert cet hiver reste l’opération la plus favorable à l’heure actuelle. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur de 18 ans aurait été ciblé par Almería.

Présent au Barça depuis les catégories benjamines, Quim Junyent a longtemps été considéré comme l’un des éléments prometteurs du centre de formation. Après avoir contribué au triplé du Juvenil A la saison dernière, disputé trois éditions de la Youth League, il avait également participé à la préparation estivale 2024 avec l’équipe première sous les ordres de Hansi Flick. Junyent étudie actuellement plusieurs offres, mais un départ vers Almería se précise donc. Le club andalou, cinquième de deuxième division espagnole, espère retrouver l’élite et un renfort de taille dans le même temps.