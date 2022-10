PSG : la presse madrilène balance une bombe sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il semblait promis au Real Madrid, mais il a finalement pris la décision de rester au Paris Saint-Germain, prolongeant son contrat pour trois ans supplémentaires, et mettant fin à un feuilleton qui semblait interminable. Les Merengues vont devoir attendre s'ils souhaitent voir le Bondynois revêtir leur tunique, et les informations concernant de nouvelles tentatives à l'avenir sont pour l'instant assez contradictoires.

D'autant plus que Florentino Pérez n'a pas vraiment révélé d'indices lors de sa dernière sortie médiatique de taille le week-end dernier. Il a ainsi surtout été question de Super League, plus que de Mbappé ou même d'Erling Haaland. En revanche, ce jeudi, la presse madrilène dévoile quelques nouvelles informations sur la situation de l'attaquant des Bleus.

Les regrets de Mbappé

Defensa Central n'y va pas par quatre chemins. Selon la publication madrilène, le Real Madrid sait que Kylian Mbappé regrette son choix estival. Il ne serait pas content de sa situation à Paris, et les dirigeants merengues estiment maintenant qu'il doit vivre avec sa décision et en assumer les conséquences. Pour l'instant, le train est passé pour lui et le Real Madrid ne tentera plus de l'attirer dans ses rangs.

Il faut dire qu'à Madrid, on ne rate pas une miette de ce qui se passe avec l'ancien de Monaco, et ses quelques déboires avec Neymar, l'affaire des droits d'image avec la FFF ou la polémique du char à voile ont aussi fait couler beaucoup d'encre. Depuis le début de la saison, son image s'est même plutôt dégradée de l'autre côté des Pyrénées, ce qui explique aussi en partie pourquoi le Real Madrid ne veut plus de lui. Le média madrilène indique aussi que Mbappé est frustré que les promesses faites par sa direction, en matière de mercato notamment, n'aient pas été tenues. Voilà qui est clair.