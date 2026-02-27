Neal Maupay raconte son excellente acclimatation à Séville

Neal Maupay renaît en Andalousie. Depuis son arrivée au Séville FC (12e) durant le mercato hivernal, l’attaquant retrouve le sourire et s’est d’ailleurs rassuré en inscrivant un but face à Majorque lors de ses débuts en Liga (4-1). Une rencontre qui l’a mis en confiance, mais également fait passer un nouveau cap dans sa longue carrière de footballeur en prenant du plaisir dans un championnat qu’il ne connaissait pas. Titulaire dans les trois matchs suivants contre Gérone, Alavés et Getafe, le joueur de 29 ans se concentre désormais sur la prochaine rencontre des Sévilans, un derby électrique face au Real Betis ce dimanche.

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à "El Chiringuito", il a notamment évoqué cette partie. « Cette semaine, tout le monde me parle du match de dimanche. Je veux jouer, marquer et gagner le derby ». Avant d’expliquer ce qu’il appréciait dans la ville andalouse. « Ce que j’aime le plus à Séville, c’est le soleil, puis ici l’entraîneur est très proche des joueurs ». Tout en expliquant la raison pour laquelle il avait du mal à s’exprimer en espagnol durant l’entretien. « Quand j’étais jeune, je ne voulais pas parler à ma mère en espagnol, je ne sais pas pourquoi ; alors maintenant, je manque de mots, mais bon », a-t-il déclaré au média. Après son départ de l’OM, le natif de Versailles, né d’une mère argentine, semble réellement déterminé à conquérir le cœur des fans, et ce, dès ce week-end à 18h30.