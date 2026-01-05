Strasbourg rappelle Pape Demba Diop

Coup de théâtre au FC Nuremberg. Alors que le club allemand de deuxième division reprenait le chemin de l’entraînement ce lundi, le milieu de terrain Pape Demba Diop (10 matches en Bundesliga 2) n’était pas présent. Prêté par Strasbourg l’été dernier, le Sénégalais a été rappelé par le club alsacien selon Kicker.

Selon la presse allemande, le RCSA a exercé sa clause de rappel. Ce qui n’a pas manqué de décevoir Nuremberg. «Nous regrettons profondément la décision de Strasbourg, car nous aurions souhaité prolonger le prêt de Demba. De notre point de vue, il s’intégrait parfaitement à notre équipe», a déclaré le directeur sportif de la formation germanique, Joti Chatzialexiou.