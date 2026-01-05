Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Strasbourg rappelle Pape Demba Diop

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pape Demba Diop (à droite) @Maxppp

Coup de théâtre au FC Nuremberg. Alors que le club allemand de deuxième division reprenait le chemin de l’entraînement ce lundi, le milieu de terrain Pape Demba Diop (10 matches en Bundesliga 2) n’était pas présent. Prêté par Strasbourg l’été dernier, le Sénégalais a été rappelé par le club alsacien selon Kicker.

La suite après cette publicité

Selon la presse allemande, le RCSA a exercé sa clause de rappel. Ce qui n’a pas manqué de décevoir Nuremberg. «Nous regrettons profondément la décision de Strasbourg, car nous aurions souhaité prolonger le prêt de Demba. De notre point de vue, il s’intégrait parfaitement à notre équipe», a déclaré le directeur sportif de la formation germanique, Joti Chatzialexiou.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Bundesliga
Strasbourg
Nuremberg
Pape Demba Diop

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bundesliga Bundesliga
Strasbourg Logo Strasbourg
Nuremberg Logo Nuremberg
Pape Demba Diop Pape Demba Diop
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier