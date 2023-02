JT Foot Mercato : les dossiers brûlants qui affolent le FC Barcelone

Le Barça à la pêche aux cracks

Le jeune prodige de la Masia, Ansu Fati a été désigné comme le successeur de Léo Messi, mais force est de constater que le fardeau est trop lourd à porter. Le nouveau numéro 10 du Barça a été gravement blessé et peine à retrouver son niveau. Il faut dire que le gros recrutement du club catalan dans le secteur offensif l’été dernier ne l’aide pas non plus. Alors que des rumeurs évoquaient un intérêt de Manchester United ou encore du Bayern Munich, le principal intéressé a tenu à mettre fin aux rumeurs. « Je suis à cent pour cent et prêt à aider l’équipe. J’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère pouvoir rester encore plus d’années ici. Je veux être au Barça pendant de nombreuses années ». Des propos qui ont le mérite d’être clairs. Dans le même temps, le Barça touche au but pour la prolongation de Sergi Roberto. Selon Mundo Deportivo, il ne manque plus que la signature pour officialiser le nouveau contrat de l’international espagnol de 31 ans qui va signer jusqu’en 2024, avec une saison facultative en plus en fonction des matchs disputés. Son remplaçant a d’ailleurs été trouvé. Après avoir manqué son transfert pour seulement 18 secondes lors du dernier mercato hivernal, le Barça a finalement pu officialiser l’arrivée du prometteur latéral droit Julian Araujo. Le Mexico-américain s’est engagé avec le club catalan pour les trois prochaines saisons et demie, soit jusqu’en 2026 et rejoindra le Barça B, l’équivalent de l’équipe réserve.

L’avenir de Messi est encore incertain

Si le média argentin Tyc Sports assurait que Jorge Messi n’avait aucune intention de rencontrer les dirigeants du FC Barcelone pour discuter d’un éventuel retour de son fils au Barça, selon les dernières indiscrétions de l’émission Tot Costa de la Catalunya Ràdio, une réunion au sommet avec Johan Laporta a bien eu lieu. Un possible retour a été examiné, tout comme la question d’un éventuel hommage au meilleur buteur de l’histoire du Barça en cas de retour chez les Culés. Les récentes déclarations du frère de Léo, Matias, ont aussi été évoquées. L’histoire sera évidemment belle, mais l’Inter Miami ne lâche pas non plus l’Argentin. Dans un entretien accordé à The Athletic, le coach Phil Neville a ouvertement dragué la Pulga. « Je pense que ça irait plus loin que l’Inter Miami. Ce serait très gros pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. Si cela se fait, la vie va changer ».

Christophe Galtier est toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain et pourtant quand on regarde les dernières rumeurs concernant le club parisien, on a déjà l’impression que l’avenir du tacticien français est scellé. Selon nos informations, Nasser Al-Khelaïfi discute déjà avec Thomas Tuchel pour un retour à Paris. Néanmoins, l’émir Tamim Al Thani rêve de Zinedine Zidane pour s’occuper de ce poste d’entraîneur. Et preuve qu’au PSG, tout le monde ne tire pas dans le même sens, Luis Campos opte pour José Mourinho. Comme on vous l’a révélé, le conseiller sportif apprécie beaucoup le Spécial One qui est sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024. Si on ne connaît pas l’intérêt du tacticien portugais pour le projet parisien, le club de la Louve s’est montré clair sur l’avenir de son coach. En marge d’un évènement organisé à Rome, Pietro Berardi, le PDG de l’AS Roma, a fait une annonce forte. « Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma. Avec l’entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d’un an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat ».