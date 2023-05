Strasbourg-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Leader de Ligue 1, le PSG a l’occasion d’enfin officialiser son titre de champion ce samedi pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont besoin que d’un point pour valider leur 11e titre de Ligue 1 de leur histoire. En face, une formation strasbourgeoise quasiment maintenue et qui devrait donc bien évoluer dans l’élite la saison prochaine. Même en cas de défaite, les Strasbourgeois peuvent se maintenir si Nantes ou Auxerre perd également.

Pour cette rencontre, le PSG devrait se présenter avec une équipe remaniée. Donnarumma devrait être dans les buts avec une défense composée de Ramos, Danilo et Bitshiabu. Zaire-Emery occuperait ainsi le couloir droit et Bernat le gauche. Marco Verratti serait associé à Vitinha au milieu alors que Carlos Soler sera là pour épauler Messi et Mbappé devant. Du côté de Strasbourg pas de surprises, Sels sera dans les buts avec devant lui une défense composée de Doukouré, Nyamsi et Perrin. Au milieu on retrouve Sissoko et Sanson, bien aidés par Dagba et Guilbert sur les ailes. Enfin, Bellegarde et Diarra soutiendront le buteur Habib Diallo.

