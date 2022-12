Le Bayern Munich regarde au PSG pour remplacer Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Un match dans le match aura-t-il prochainement lieu entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, et ce avant-même le début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2022-2023 ? La question a le mérite d'être posée à l'heure actuelle. La raison ? La blessure du gardien titulaire du Rekordmeister, Manuel Neuer (36 ans). Le champion du monde allemand s'est malencontreusement fracturé la jambe (tibia et péroné) alors qu'il décompressait, au ski, après l'échec de la sélection allemande à la Coupe du Monde 2022.

Les conséquences de cet accident sont terribles pour son club. L'expérimenté dernier rempart bavarois a d'ores et déjà dû déclarer forfait pour le restant de la saison en cours. Ce qui veut donc dire qu'il manquera, notamment, la double confrontation face au PSG, en février et en mars prochain. À quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, le Bayern est lui dans l'urgence et doit déjà réfléchir au meilleur moyen de pallier son absence. Car Julian Nagelsmann dispose de Sven Ulreich (34 ans), qui est loin d'être toujours rassurant, et du jeune Johannes Schenck (19 ans) en interne.

Le Bayern songe à Navas

De quoi pousser les pensionnaires de l'Allianz Arena à sortir le chéquier au mois de janvier 2023 ? Il va surmonter cette grave blessure et revenir sur le terrain aussi fort qu'avant", a déclaré auprès de Kicker ce dimanche le président du conseil d'administration du FC Bayern, Oliver Kahn, avant d'en dire plus sur la suite des évènements et en réitérant sa confiance à l'égard d'Ulreich. Bien sûr, nous allons y réfléchir tranquillement. L'idée de rapatrier Alexander Nübel (26 ans) est étudiée, mais l'AS Monaco ne voudra pas casser le prêt du portier allemand en pleine saison. Sans omettre le fait que cela ne sera pas gratuit et que le principal concerné veut être n°1 sur la durée.

C'est pourquoi le Bayern scrute ailleurs. La presse croate évoque par exemple un potentiel intérêt du FCB pour la star locale, Dominik Livaković (27 ans), qui évolue au Dinamo Zagreb et réalise un Mondial plein au Qatar avec les Vatreni. Nos confrères de Kicker expliquent que d'autres noms sont cités dans les bureaux du décuple champion d'Allemagne en titre, comme celui de Keylor Navas (35 ans). L'ancien gardien du Real Madrid, qui jouait un match sur deux en moyenne la saison dernière avec Mauricio Pochettino au PSG, est désormais n°2 dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Christophe Galtier.

Le Costaricien n'a pas disputé la moindre minute cette saison. Le Bayern se présente ainsi comme une porte de sortie idéale pour lui, qui demeure sous contrat jusqu'en juin 2024. Reste à connaître sa volonté, mais aussi celle du PSG, alors que le média d'outre-Rhin ajoute aussi que les décideurs bavarois s'interrogent sur la capacité de Navas à s'adapter rapidement au Bayern et au football allemand. Difficile, en tout cas, d'imaginer les Rouge et Bleu renforcer sciemment leur futur adversaire sur la scène européenne... Réponse dans les prochaines semaines.