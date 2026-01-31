PSG : Luis Enrique sort la sulfateuse face aux critiques
A la veille du choc Strasbourg, Luis Enrique a évoqué les attentes élevées autour du PSG cette saison, en Ligue des Champions comme en championnat. En conférence de presse, l’entraîneur a insisté sur la difficulté de toujours reproduire les performances spectaculaires de la saison dernière et sur l’importance de rester concentré pour continuer à viser de grandes réussites.
« Je vais faire une petite réflexion. Vous pensez qu’on doit gagner tous les matchs 3-0 ou 5-0 comme la saison dernière. Mais ce n’est pas normal, ça c’est impossible, c’était stratosphérique. Les attentes sont plus élevées. Nous voulons marquer l’histoire, ce n’est pas facile. À chaque match de LDC, on a rencontré des adversaires de très haut niveau. Je suis optimiste. Mais on ne peut pas gagner tous les matchs 3-0. C’est impossible, il faut le savoir ! On continue à vouloir écrire l’histoire ». Une manière pour le coach de rappeler que la constance reste un défi même pour les équipes les plus ambitieuses.
