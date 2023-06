Kingsley Coman veut devenir une légende du Bayern Munich

Au fil des saisons, Kingsley Coman est en train de s’imposer comme un pilier du Bayern Munich. Cette année encore, l’ailier de 26 ans a été l’un des joueurs les plus en vue de l’effectif bavarois. En Bundesliga lors de cet exercice 2022-2023, il a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives en 24 matches. Dans un entretien officiel accordé sur le site du club munichois, l’international français a affirmé son souhait de continuer l’aventure avec le récent champion d’Allemagne, lui qui a un contrat jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

« Je me vois au FC Bayern pour longtemps et je continuerai à tout donner pour devenir une légende de ce club (…) Je peux certes comprendre les joueurs qui veulent quitter un club parce qu’ils n’y sont pas heureux ou qu’ils veulent essayer d’autres choses. Mais beaucoup oublient que l’on brille avant tout par son équipe - et ce genre de choses doit se développer. Pour moi, il est important de créer un lien fort avec les coéquipiers, les collaborateurs et l’ensemble du club. Pour moi, le FC Bayern est comme une famille. Je connais désormais presque tous les gens (…) et je trouve cela bien plus agréable que de devoir sans cesse créer de nouveaux liens ».

À lire

Bayern, PSG : Kingsley Coman souhaite le meilleur pour l’avenir à Julian Nagelsmann