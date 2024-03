Nice : Francesco Farioli ne fait plus l’unanimité

En déplacement à Lens demain, l’OGC Nice connaît des premières perturbations cette saison. En manque de résultats depuis quelques mois, avec seulement une victoire lors des huit derniers matchs, Nice a considérablement reculé au classement. Les Azuréens se retrouvent à la 5ème place alors qu’ils ont longtemps été les dauphins du PSG. L’équipe surprise de la première partie de saison semble plus lisible pour ses adversaires. La question du coach dès lors se pose quand les résultats ne suivent plus et les premiers doutes de la direction surviennent d’après L’Équipe.

D’après le quotidien sportif, le technicien italien conserve la confiance de son groupe, mais en interne son comportement commence à crisper les dirigeants. On lui reproche son manque de remise en question, notamment sur ses changements en cours de match. Le jeune entraîneur des Aiglons devra réussir le sprint final pour arracher une place européenne, l’objectif affiché du début de saison.