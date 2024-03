Ligue des Champions : Manchester City confirme face à Copenhague et file en quarts de finale

Une simple formalité se disait-on. Vainqueur à l’aller 3-1 à Copenhague, Manchester City se présentait en immense favori à l’Etihad Stadium lors de ce 8e de finale retour. Preuve que la confiance était de mise, Pep Guardiola ne faisait pas de cette rencontre la priorité de la semaine. Dans son onze de départ, le Catalan se passait des services de Walker, Aké, Stones, De Bruyne, Silva ou encore Foden pour laisser la place aux jeunes Bobb et Lewis, ou encore aux habituels remplaçants que sont Nunes et Kovacic. Les intentions sont claires et les yeux déjà rivés vers Anfield pour une "finale" de Premier League contre Liverpool dimanche prochain.

69 Possession 31
50 Duels gagnés 50
93 Passes réussies 88

C’est depuis le banc de touche que les titulaires ont admiré le début de rencontre de leurs coéquipiers. En neuf minutes seulement, l’affaire était en très grande partie réglée. Sur le premier corner tiré par Alvarez, Akandji s’offrait une belle reprise pour ouvrir le score (1-0, 5e). Second corner, le ballon percutait d’abord la barre sur cette tête de Rodri, puis revenait à Alvarez à l’extérieur de la surface. La frappe de l’Argentin, certes cadrée, ne semblait pas si dangereuse mais Grabara commettait une grossière erreur de main et offrait le break (2-0, 9e). De quoi mettre déjà fin à un suspense auquel personne n’avait cru de toute façon.

Une affaire réglée en neuf minutes

Forcément, avec une issue déjà certaine et encore 80 minutes à jouer, la soirée est entrée dans une phase plus lente. Les Cityzens confisquaient le ballon face à des Danois complètement asphyxiés dans leur camp mais se faisaient tout de même surprendre sur ce numéro de soliste d’Elyounoussi. Parti depuis son camp, le Norvégien entrait dans la surface puis s’appuyait sur Oskarsson pour battre Ederson (2-1, 29e). L’agacement de Guardiola devant la passivité de ses hommes s’est sans doute entendu sur la pelouse. Le champion d’Europe en titre repartait de l’avant et se montrait immédiatement dangereux. Après une opportunité d’Alvarez (40e), Haaland, très discret jusque-là, profitait de ce ballon de Rodri pour fixer son défenseur et marquer (3-1, 45e+3).

Guardiola profitait de la pause pour préserver Rodri, remplacé par Sergio Gomez. Les têtes semblaient être déjà un peu ailleurs, à l’image de cette mauvaise relance d’Ederson (46e) et de Gvardiol (52e) sans conséquence. Manchester City se contentait de contrôler les débats où seuls les changements rompaient la quiétude, voire la léthargie, de cette seconde période (Stones à la place de Dias 68e, puis Hamilton pour Nunes blessé à la main 74e, Wrigth pour Haaland 88e). Les dernières situations chaudes étaient même à mettre à l’actif des hommes de Jacob Neestrup (78e, 80e, 83e, 89e), si ce n’est cette barre de Lewis (90e+2), mais ça ne suffisait pas pour empêcher la 7e qualification consécutive des Skyblues en quarts de finale de C1.