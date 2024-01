L’Inter Miami de Messi a refusé de jouer contre le Barça

Le Barça retournera aux États-Unis en 2024. Si les dates définitives restent à définir, compte tenu du fait qu’il y aura le Championnat d’Europe qui se terminera le 14 juillet prochain, les hommes de Xavi ont d’ores et déjà prévu d’organiser leur tournée d’été sur le sol américain et pourraient, à ce titre, passer par Orlando ou encore New York. Avant ce voyage, le club catalan organise donc ce séjour et aurait dans cette optique proposé un match amical à l’Inter Miami…

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, selon les dernières informations de Mundo Deportivo, cette rencontre n’aura pas lieu. La raison ? La bande à Messi, Busquets, Alba ou encore Suárez sera plongé dans la préparation de la Leagues Cup, une compétition que la franchise de MLS tentera de remporter pour la deuxième fois d’affilée. Pour de nouvelles retrouvailles entre les Culers et la Pulga, il faudra donc patienter…