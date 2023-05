La France va conserver sa cinquième place à l’indice UEFA !

La suite après cette publicité

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Renversé (1-2) sur la pelouse de West Ham, ce jeudi soir, en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, l’AZ offre un énorme soulagement aux clubs français. Avec cette défaite, la France est, en effet, assurée de rester 5e au coefficient UEFA devant les Pays-Bas à l’issue de la saison.

Une nouvelle d’autant plus importante au regard de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Et pour cause. En 2024-2025, quatre places (trois directes et une en tour préliminaire) seront réservées au cinquième coefficient européen, tandis que le sixième n’en aura que trois, dont deux directes. Les clubs français peuvent, ce soir, remercier les Hammers…

