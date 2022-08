Manchester United sur la piste de Jamie Vardy

À la recherche d'un attaquant, Erik ten Hag explore plusieurs pistes dont une en Angleterre. D'après The Athletic, le manager néerlandais aurait songé à Jamie Vardy. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'attaquant international anglais de 35 ans est à Leicester depuis 2012 avec qui il a été champion de Premier League en 2016. Pourtant, des discussions autour d'une prolongation existeraient entre les Foxes et l'avant-centre.

Après l'échec Marko Arnautovic, et selon le média anglais, les Red Devils se tournent vers Alvaro Morata et Jamie Vardy pour boucler l'arrivée d'un attaquant avant la fin de ce mercato estival. Le natif de Sheffield se rapproche doucement des 400 matchs avec Leicester (387) pour 164 buts et 64 passes décisives toutes compétitions confondues.