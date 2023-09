Le PSG a changé d’avis pour Luis Campos

La suite après cette publicité

La recrue de l’été 2022. Il y a un peu plus d’un an, le Paris Saint-Germain a décidé de faire appel à Luis Campos. Proche de Kylian Mbappé, le Portugais devait apporter son expérience en matière de recrutement. Nommé conseiller football du PSG, l’homme au carnet d’adresses bien rempli avait pour première mission de trouver un nouveau coach après le départ de Mauricio Pochettino. Quand Doha militait pour Zinedine Zidane, Campos, lui, a manœuvré pour placer Christophe Galtier, avec lequel il a collaboré à Lille. Si Paris a donc suivi son conseiller, son choix s’est avéré être une erreur.

Sa gestion de ses deux premiers mercatos parisiens (été 2022, hiver 2023) a également été très compliquée. Il n’a pas réussi à recruter un défenseur central, lui qui a longtemps insisté auprès de l’Inter pour Milan Skriniar (arrivé finalement libre à Paris cet été, ndlr). Dans le dur, Campos a également dû gérer le dossier KM7 cet été. Et il ne s’est pas vraiment mouillé. Ce qui a agacé en interne. Plusieurs médias ont d’ailleurs expliqué qu’il était sur un siège éjectable ou qu’il pourrait claquer la porte si l’international tricolore venait à s’en aller. Mais Luis Campos est encore et toujours là.

À lire

PSG - OM : Amélie Oudéa-Castéra exige des sanctions individuelles

Luis Campos a été conforté

Et il n’est pas près de partir. C’est ce qu’annonce Le Parisien ce mercredi matin. Le PSG veut continuer à avancer main dans la main avec l’homme dont le contrat prend fin en 2025. Si tout n’a pas été parfait depuis son arrivée, Luis Campos a mené un mercato d’été 2023 qui a plu à ses dirigeants, notamment à Nasser Al-Khelaïfi. On a dit les deux hommes en froid. Finalement, ils se sont rapprochés et ont travaillé ensemble sur plusieurs dossiers selon le média français. NAK était également très content du travail réalisé en matière de dégraissage avec les départs de joueurs indésirables ou d’éléments aux salaires importants.

La suite après cette publicité

Le président parisien l’a donc conforté et lui a assuré qu’il compte sur lui. Luis Campos peut donc avancer sereinement. D’autant qu’il entretient d’excellentes relations avec Luis Enrique. Contrairement à Galtier, il n’a pas choisi le coach. Mais les deux hommes sont sur la même longueur d’onde et travaillent dur tous les deux. Un mariage qui fonctionne donc à merveille pour le moment. Malgré les critiques sur ses relations avec Jorge Mendes, dont il a placé de nombreux joueurs dans la capitale, et sur son travail réalisé en parallèle du côté du Celta Vigo, Luis Campos a su convaincre le PSG de continuer avec lui.