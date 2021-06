Pays-Bas - République Tchèque : les notes du match

Duel prometteur à la Puskás Aréna (Budapest) où les Pays-Bas affrontait, ce dimanche, la République Tchèque pour la troisième affiche des huitièmes de finale de l’Euro. Seule équipe à avoir remporté tous ses matchs du premier tour avec l’Italie et la Belgique, les Bataves, premier du groupe C, espéraient bien poursuivre leur route dans la compétition. Une ambition légitime pour les partenaires de Memphis Depay, meilleure attaque lors des phases de poules (8 buts), qui devaient tout de même se méfier de leur adversaire du soir. En conférence de presse, l’expérimenté Daley Blind (31 ans) soulignait d’ailleurs les dangers d’un excès de confiance, rappelant l’élimination des siens lors des qualifications à l’Euro 2016 face à ces mêmes tchèques. Qualifiée du groupe D (grâce à la règle des meilleurs troisièmes) derrière l’Angleterre et la Croatie, la Reprezentace avait bien l’ambition de déjouer la puissance offensive hollandaise pour se hisser en quarts (comme en 2012) . Pour cette opposition de style, Franck de Boer et les siens se présentaient donc dans un 3-5-2, très controversé au pays des tulipes, avec De Vrij, De Ligt et Blind associés en charnière centrale et un duo d’attaque Depay-Malen soutenu par un Wijnaldum étincelant en poules.

Côté tchèque, Jaroslav Silhavy alignait son traditionnel 4-2-3-1 mais avec trois changements importants : le capitaine Darida (blessé) laissait sa place à Barak, Kaderabek prenait lieu et place de Boril (suspendu) dans le couloir gauche. Sevcik étant lui préféré à Jankto pour accompagner le prolifique Schick (3 buts) en attaque. Dans une ferveur incroyable où les chants néerlandais répondaient au soutien inconditionnel du peuple tchèque, les deux formations abordaient ce huitième de finale de manière libérée. Après une entame intéressante, les coéquipiers de Soucek subissaient rapidement la pression des Bataves, décidés à imposer leur jeu offensif. Bien servi par De Vrij, De Ligt se montrait alors le premier dangereux mais manquait sa reprise de la tête (8e). Profitant des espaces laissés, van Aanholt voyait quant à lui son centre repoussé en catastrophe par la défense tchèque (18e) confirmant la domination des siens. Les hommes de Silhavy réagissaient par l’intermédiaire de Soucek qui voyait sa tête fuir le cadre de Stekelenburg (22e). Avant que Schick, à l’entrée de la surface, allume une première mèche peu inquiétante (28e).

Les Oranges voient rouge …

Dans un rythme très irrégulier, Malen pensait libérer les siens mais sa frappe était contrée au dernier moment en corner (31e). C’était au tour des Tchèques de se signaler. Pour son premier Euro, Barak, bien décalé par Masopust, était tout proche d’ouvrir le score mais sa frappe, contrée au dernier moment par De Ligt, passait au-dessus du cadre (38e). Plus tranchants dans leurs offensives, les Orange réagissaient par deux fois. Depay voyait d’abord Vaclik intercepter une belle ouverture signée Dumfries (40e) avant que Van Aanholt, bien servi dans la surface par un Depay actif, ne manque sa frappe (45+2e). Une première période poussive où les deux formations ne se montraient pas réellement dangereuses (1 seul tir cadré à la pause). Les Tchèques, vaillants et bien en place, faisant finalement déjouer les Bataves au fil des minutes.

Malgré ce manque d’allant offensif, symbole du premier acte, aucun changement n’était à signaler au retour des vestiaires. Mais les choses allaient rapidement s’accélérer. Lancé en profondeur, Malen se présentait seul au but mais butait sur Vaclik, bien sorti à sa rencontre (52e). Et les coéquipiers de Depay allait s’en mordre un peu plus les doigts sur l’action suivante. Au duel avec Schick, De Ligt déviait, volontairement, le ballon de la main (52e). Après consultation de la VAR, l’arbitre Sergey Karasev, décidait d’exclure le défenseur de la Juve (55e). A dix, Franck de Boer décidait d’apporter du sang frais et le maladroit Malen cédait sa place à Promes (57e). Solide et fidèle à ses préceptes de jeu, la République Tchèque profitait logiquement de cette supériorité numérique et monopolisait désormais le ballon.

… Puis virent au vert

Une domination proche de se concrétiser quand Kadebarek, esseulé dans la surface, voyait sa frappe superbement détournée par Dumfries (65e). Le doute s’installait alors dans les rangs hollandais qui multipliaient les imprécisions techniques. Et la sanction ultime ne tardait pas à intervenir. Sur un coup-franc aux abords de la surface néerlandaise, suite à une nouvelle faute, Kalas s’imposait physiquement dans les airs et trouvait Holes qui envoyait le ballon au fond des filets d’un Stekelenburg impuissant (0-1, 68e). Sonnés, les coéquipiers du néo-Parisien Wijnaldum subissaient désormais la maitrise collective des Tchèques. Après une première alerte sur une frappe précise de Masopust (78e), l’inévitable Schick venait couper, au premier poteau, le centre son compère d’attaque Holes et laissait le portier néerlandais figé sur sa ligne (2-0, 80e). Son 4ème but en 4 matches dans cette compétition. Solidaires et toujours aussi solide collectivement, les hommes de Silhavy tenaient leur exploit et géraient parfaitement les dernières minutes de cette rencontre.

Une victoire étincelante (2-0) qui permet à la République Tchèque de créer la première sensation dans cette phase finale de l’Euro 2020. Valeureux et bien regroupés dans un premier temps, les coéquipiers de Holes ont ensuite profiter de leur supériorité numérique pour faire la différence et filer en quarts de finale où ils affronteront le Danemark. Un choc inattendu mais plein de promesses. Si tous les voyants étaient, jusqu’alors, au vert pour les Orange, ce premier faux pas leur est donc fatal et les coéquipiers de De Jong quittent cet Euro au stade des huitièmes de finale (comme en 2008).

Homme du match :

Holes (8) : auteur d'une frappe lointaine dans les premières secondes, le milieu du Slavia se distinguait rapidement (2e). Intéressant dans son placement, il a gratté de nombreux ballons et a aidé sa défense en décrochant par séquences. Il s'est parfois projeté comme sur une action avec Patrik Schick avant la pause (45e). En seconde période, il ouvrait le score pour la République Tchèque avec un grand coup de casque qui se logeait au fond des filets (68e). Auteur d'une belle percée sur la gauche de la surface, il remise en retrait pour Patrik Schick sur le deuxième but (80e). Une prestation accomplie pour la sentinelle qui a laissé sa place à Alex Kral (85e).

Pays-Bas

Stekelenburg (3,5) : peu sollicité en première période, le gardien de l’Ajax a dû s’employer une seule fois dans les 45 premières minutes sur une timide frappe de Schick (27e). Sa sortie sur le but de Holes (68e) est hasardeuse et il laisse le but vide au joueur du Slavia Prague qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Il a, à plusieurs reprises, manqué de sérénité sur ses prises de balles. Finalement il est battu une seconde fois, par Schick cette fois-ci et est pris à contre pied par le buteur du Bayer Leverkusen.

De Ligt (3) : match très contrasté pour le défenseur de la Juventus. L’ancien Golden Boy a été solide en première période (un dégagement, un tir bloqué, une interception, deux tacles), remportant également 4 de ses 6 duels disputés. Problème, il est expulsé au début de la seconde période (54e) après un faute de main volontaire à l’entrée de la surface de Stekelenburg au moment où il était dernier seul défenseur. Après son carton rouge, ses coéquipiers s’effondrent et il n’y est pas inconnu.

De Vrij (4) : à l’image de son compère de la charnière, il a été très bon sur la première partie du match, avant de s’effondrer au retour des vestiaires. Il a souvent pu compter sur l’aide de Dumfries qui revenait de son côté dans l’axe pour l’épauler. Suite à l’expulsion de De Ligt (54e) il s’effondre et le changement de dispositif ne l’a pas aidé. 6 duels remportés sur 13, une faute notable et une seconde période à jeter.

Blind (4) : le taulier de la défense des Pays-Bas a globalement tenu son rang malgré les deux buts encaissés. Repositionné dans l’axe après le carton rouge de De Ligt (54e), il ne perd pas pied et ressort de la rencontre avec 4 tacles, une intersection, 5 duels remportés sur 7. Offensivement il a même été plus présent que certains avec une occasion crée, une de plus que Wijnaldum par exemple. Remplacé par Timber (81e) .

Dumfries (5) : l’une des révélations de cet Euro a été plutôt bon malgré le résultat négatif de son équipe et l’élimination. À l’aise offensivement sur son côté droit, il a souvent régalé très haut sur le terrain sans parvenir à trouver un partenaire à la réception des ses centres. Défensivement ça a été mi-figue mi-raisin : très bon au sol, il a eu du mal dans les duels aériens. Offensivement, souvent collé le long de la ligne, il a été à l'initiative de plusieurs occasions mais il a été trop seul dans ce registre.

De Roon (3,5) : lui aussi est passé à côté de son match, comme de nombreux coéquipiers. Un positionnement parfois hasardeux et une détresse dans l’entrejeu et à la récupération notable. Il n’a clairement pas été à la hauteur de l’événement. Offensivement comme défensivement, ça n'a pas été suffisant mais comment le blâmer au regard de la prestation globale de cette équipe ? Remplacé par Weghorst (73e) .

Wijnaldum (2) : fantomatique dans le premier acte où il ne touche que 13 fois le cuir pour 4 passes réussies (50%) et 5 ballons perdus, ça ne s’améliore pas après la mi-temps. 9 ballons touchés de plus mais toujours rien. Aucun tir, pas d’occasion crée et aucune influence dans le jeu offensif alors qu’il était censé faire le lien entre le milieu de terrain et l’attaque. 10 passes réussies en 90 minutes disputées pour un total de 61,5% de précision. Un match à oublier, à l’image de ses coéquipiers.

De Jong (3,5) : bien qu’il n’ait pas été en réussite, il a au moins le mérite de ne pas avoir lâché dans ce match et d’avoir fourni de nombreux efforts dans l’entrejeu. Bon défensivement (7 duels remportés sur 9 disputés), ça a péché dans le jeu offensif, comme toute l’équipe des Pays-Bas. Aucune tentative de décalage et aucun apport devant le but. Ses 3 dribbles réussis et son 100% de passes en profondeur réussies le sauve de justesse dans le jeu offensif où il a peiné. Sa détermination est à retenir.

Van Aanholt (3) : l’expérimenté latéral, positionné en tant que piston depuis le début de la compétition, a été en grande difficulté défensivement. Plus bas sur le terrain que son coéquipier Dumfries, il n’a remporté qu’un seul de ses 7 duels disputés et a perdu 16 ballons. Offensivement c’était clairement insuffisant et trop imprécis pour lui alors qu’il n’a réussi aucun de ses 5 centres tentés. Ça s’ajoute à cela deux frappes non cadrées. Un match raté. Remplacé par Berghuis (81e) .

Malen (2,5) : 19 pauvres ballons touchés dans le premier acte et aucune occasion à se mettre sous la dent pour l’attaquant du PSV Eindhoven. En début de seconde période il loupe un face à face avec Vaclik et loupe l’occasion d’ouvrir le score. Il est remplacé en seconde période après l’expulsion de De Ligt (54e). Remplacé par Promes (57e) .

Depay (4) : si les Oranjes ont été quasiment inexistants offensivement, le futur attaquant du FC Barcelone a été l’un des rares dynamiteurs et l’un des seuls dangers de cette équipe des Pays-Bas. Discret en première période, il distille une superbe passe pour Malen mais le buteur du PSV a loupé son un-contre-un face à Stekelenburg. Au delà de ça, pas grand chose à ressortir si ce n’est ces 23 ballons perdus sur les 54 qu’il a touché.

République Tchèque